Sarıyer'de alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA
Sarıyer'de alışveriş merkezinde dış cephede yürütülen çalışma sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Pınar Mahallesi Katar Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin dış cephesinde kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, dış cepheyi tamamen sardı, çevrede yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Ardından binada soğutma çalışması yapıldı.
Yangın sonucu binada kısmi hasar meydana geldi.
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