"Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı"na Doğu Ekspresi'yle gidilecek
Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, hafta sonu gerçekleştirilecek "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı"na, gençlerin nostaljik tren Doğu Ekspresi'yle gideceğini açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyasında paylaştığı mesajda ,"Doğu Ekspresi, bu defa Sarıkamış şehitlerimizi anma etkinliklerine doğru hareket ediyor! Bizlere eşlik etmek isteyen 50 gencimizi de bu tarihi yolculuğa davet ediyorum. #BizHepAynıİzdeyiz etiketine yaşadığınız şehri yazmanız yeterli." ifadelerini kullandı.
�� Doğu Ekspresi, bu defa Sarıkamış şehitlerimizi anma etkinliklerine doğru hareket ediyor!— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) January 2, 2023
����❄️ Bizlere eşlik etmek isteyen 50 gencimizi de bu tarihi yolculuğa davet ediyorum.#BizHepAynıİzdeyiz etiketine yaşadığınız şehri yazmanız yeterli.�� pic.twitter.com/ClgKCokHJh
Bu hafta sonu Kars'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıl dönümünde şehitler anılacak.
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