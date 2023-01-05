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05 Ocak 2023 Perşembe 15:15:00 - Güncelleme:05 Ocak 2023 Perşembe 15:15:00

Sarıkamış şehitleri 6-8 Ocak'ta "Biz Hep Aynı İzdeyiz" mottosuyla anılacak

Kaynak: AA

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bu yıl düzenlenecek Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıl dönümü anma programı belli oldu.

Osmanlı ordusunun 1. Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı harekatta vatan mücadelesi verirken çetin kış koşullarında şehit düşen askerler, bu yıl 6-8 Ocak'ta "Biz Hep Aynı İzdeyiz" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" mottosuyla anılacak.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, harekatın 108. yılı anma programı için düzenlediği basın toplantısında, Sarıkamış'ın adanmışlığın, vatan sevgisinin, kararlılığın ve azmin hüzünlü hikayesi olduğunu söyledi.

Bu yıl 6-7-8 Ocak'ta anma etkinliklerinin düzenleneceğini ifade eden Öksüz, şöyle konuştu:

"Onların bize bıraktığı kutsal değerleri elbette bundan sonra da dünya durdukça korumaya, kollamaya devam edeceğiz. Bizler onlardan aldığımız güçle, moralle, onların bizlere bıraktığı aydınlık Türkiye'yi yarınlara daha emin ellerde ulaştırmaya çalışacağız. O amaçla her sene Sarıkamış şehitlerimizi anıyoruz. Anma programını yayınladık. Bizim 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' mottomuza bu sene ayrıca 'Biz Hep Aynı İzdeyiz' mottosunu da ekledik."

"Hazırlıklarımızı yaptık, şehit ve gazi ailelerimizi yine ağırlayacağız"

Öksüz, anma etkinlikleri için tüm kurum ve kuruluşlarla hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, program hazırlıklarında 1500 kamu personelinin aktif yer aldığını dile getirdi.

Tüm vatandaşları ve gençleri etkinliklere davet eden Öksüz, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızca Kars ve çevrelerinden 7 bin 500 öğrencinin de bu etkinliğe katılımının sağlanacağını ifade etmek istiyorum. Biz bunları Kars'ta Sarıkamış'ta, diğer ilçelerimizde misafir edeceğiz. Hazırlıklarımızı yaptık, şehit ve gazi ailelerimizi yine ağırlayacağız. Etkinlik süresince AFAD, UMKE ve 112 birimlerimizden 200 kişi de acil durumlar için görevlendirilmiş durumda." diye konuştu.

Vatandaşların etkinlik alanlarına ulaşımı için il merkezi ve ilçelerde araç ayarlandığını anlatan Öksüz, şunları kaydetti:

"Gerek il dışından gerekse buradan katılacak olan vatandaşlarımızın güvenliğini, huzurunu sağlamak ve anma töreninin herhangi bir kesintiye uğramadan güvenli şekilde, düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamak için kolluk birimlerimizce gerekli tedbirler de alınmıştır. 1128 emniyet personelimiz, 720 de jandarma personelimiz anma etkinlikleri boyunca görev yapacaktır. Ecdadımızın 108 yıl önce yaktığı meşaleyi, inşallah bizler onlardan devralarak ülkemizi aydınlatmak için var gücümüzle çalışacağız. Bizler Sarıkamış şehitlerimizin verdiği mücadelenin bir benzerini bugün terör örgütlerine karşı veriyoruz. Ülkemizde Türk Silahlı Kuvvetleri, kolluk güçlerimizle birlikte emniyetiyle, jandarmasıyla bu mücadeleyi yine üstün görev anlayışıyla, cesaretle, vatan sevgisi ile yürütüyor."

Öksüz, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ında anma programa katılacağını söyledi.

Etiketler : Osmanlı ordusu AFAD UMKE 1500 kamu personeli
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