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Sarıkamış şehitleri 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağı zirvesinde anılacak
26 Aralık 2022 Pazartesi 17:45:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 17:45:00

Sarıkamış şehitleri 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağı zirvesinde anılacak

Kaynak: AA

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Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı anma etkinlikleri kapsamında Kars'taki bazı dağcılar, 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağı'na tırmanarak kamp yeri ve rota üzerinde incelemelerde bulundu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Kars Temsilciliği öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile bazı dağcılar, Kars'ın Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyünde bir araya geldi.

Sabahın ilk ışıklarıyla tırmanışa geçen dağcılar, zorlu parkurun ardından Allahuekber Dağı'nın zirvesine ulaştı. Burada kamp yeri ve rota üzerinde incelemede bulunan heyet, şehitler için dua etti.

Türkiye Dağcılık Federasyonunca geleneksel hale getirilen "Sarıkamış Şehitlerini Anma Zirve Tırmanışı" etkinliği bu yıl da 6-8 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye'nin farklı yerlerinden gelecek olan dağcılar, 7 Ocak'ta tırmanışa geçecek, 2 bin 700 rakımda kamp kurup 8 Ocak'ta 3 bin 180 rakımda şehitleri anacak.

Etiketler : sarıkamış harekatı sarıkamış şehitleri allahuekber dağı anma
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