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TDP'den CHP ile birleşme kararı!
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08 Haziran 2023 Perşembe 13:40:00 - Güncelleme:08 Haziran 2023 Perşembe 13:40:00

Sarıgül duyurdu... TDP'den CHP ile birleşme kararı!

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Türkiye Değişim Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ile birleşme kararı aldı.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde CHP listelerinden Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin CHP ile birleşeceğini açıkladı.

Sarıgül yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İNSANIN HAYATINDA ÖNEMLİ KARARLAR ALMASI GEREKEN ZAMANLAR VARDIR"

Bugün TDP için demokrasi adına, özgürlükler adına çok önemli bir gün. Hayatta bazı dönüm noktaları vardır. Yaşamın hangi noktasında nerede olursam olayım siyaset vefadır, mertliktir, omurgası olmaktır. İnsan hayatında önemli kararlar alması gereken zamanlar vardır. Devletler ve partiler de böyledir. Olaylar ve gelişmeler partileri bir noktaya getirir.

"ŞAN ŞÖHRET PEŞİNDE KOŞMADIK"

Bir karar vermek zorunda kalırlar ve verdikleri kararla tarihe geçerler. Arkanıza yaslanır ve kurulduğumuzdan bugüne yaşananları gözden geçirin. Hem oy pusulasında hem de Türkiye siyasetinde TDP'ye yer açtık. Çözüm önerilerini ortaya koyduk, şan şöhret peşinde koşmadık. Nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilmedik."

Etiketler : türkiye değişim partisi cumhuriyet halk partisi tdp chp mustafa sarıgül
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