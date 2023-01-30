Sarhoş arkadaş hayattan kopardı
23'üncü yaş gününü kutlayan Ceren Ceylan, dönüş yolunda sarhoş arkadaşının kullandığı aracın dereye uçması yüzünden hayatını kaybetti.
23'üncü yaş gününü kutlayan Ceren Ceylan, dönüş yolunda sarhoş arkadaşının kullandığı aracın dereye uçması yüzünden hayatını kaybetti.
KUTLAMADAN HEMEN SONRA
Muğla Marmaris'te köpek eğitmenliği yapan Ceren Ceylan 23'üncü yaş gününü sahildeki bir restoranda kutladı. Dönüş yolunda arkadaşı Mustafa B.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak, Azmak Deresi'ne uçtu. Kazayı farkedenler hemen yardım için bölgeye akın etti.
KIZ ARKADAŞI DA CAN VERDİ
Sürücü Mustafa B. ile ön koltukta oturan arkadaşı kurtarılırken, arka koltuktaki Ceren ve Öykü Kasımoğlu (27) yaralı kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Muayenesinde 3.79 promil alkollü olduğu anlaşılan sürücü polisler tarafından gözaltını alındı.
Ceren Ceylan, pastasıyla birlikte çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Azmak Deresi'ne uçan araç 50 kişinin uzun süren çabaları sonrası çıkarılabildi.
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