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30 Ocak 2023 Pazartesi 20:00:00 - Güncelleme:30 Ocak 2023 Pazartesi 20:00:00

Sarhoş arkadaş hayattan kopardı

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23'üncü yaş gününü kutlayan Ceren Ceylan, dönüş yolunda sarhoş arkadaşının kullandığı aracın dereye uçması yüzünden hayatını kaybetti.

23'üncü yaş gününü kutlayan Ceren Ceylan, dönüş yolunda sarhoş arkadaşının kullandığı aracın dereye uçması yüzünden hayatını kaybetti.

KUTLAMADAN HEMEN SONRA

Muğla Marmaris'te köpek eğitmenliği yapan Ceren Ceylan 23'üncü yaş gününü sahildeki bir restoranda kutladı. Dönüş yolunda arkadaşı Mustafa B.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak, Azmak Deresi'ne uçtu. Kazayı farkedenler hemen yardım için bölgeye akın etti.

KIZ ARKADAŞI DA CAN VERDİ

Sürücü Mustafa B. ile ön koltukta oturan arkadaşı kurtarılırken, arka koltuktaki Ceren ve Öykü Kasımoğlu (27) yaralı kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Muayenesinde 3.79 promil alkollü olduğu anlaşılan sürücü polisler tarafından gözaltını alındı.

Ceren Ceylan, pastasıyla birlikte çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Azmak Deresi'ne uçan araç 50 kişinin uzun süren çabaları sonrası çıkarılabildi.

Etiketler : Ceren Ceylan Muğla Marmaris Azmak Deresi
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