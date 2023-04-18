Sarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG Anadolu gemisini öğrenciler ziyaret etti

İçinde dünyanın ilk silahlı insansız hava aracının da (SİHA) yer aldığı gemiyi gezmek için liman girişinde bekleyen çok sayıda vatandaş uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda lise 11 ve 12. sınıf öğrencileri TCG Anadolu'yu ziyaret etti.

Geminin askeri görevlileri tarafından içeri alınan vatandaşlar ve öğrenciler, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Kimi ziyaretçiler duygusal anlar yaşarken kimileri de çocuklarıyla beraber gemiyi gezip farklı bir gün geçirdi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Avcı, AA muhabirine, 23 Nisan'a kadar ortaöğretim kurumlarında eğitim gören 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin her yarım saatte bir gemiyi ziyaret edecek şekilde planlama yaptıklarını söyledi.

Bu planlamayı ilçelere duyurduklarını, süreci de yakından takip ettiklerini aktaran Avcı, "Öğrencilerimiz toplu olarak gemimizi ziyaret ediyor. Gönüllülük esasına göre isteyen öğrenciler aileleriyle de gemiyi ziyarete gelebiliyor. Bu ziyaretin amacı aslında Milli Savunma Bakanlığının ve Türk mühendislerinin yerli imkanlarla üretmiş olduğu gemimizin tanıtımını sağlamak. Burada öğrencilerimizin hem özgüven hem de mesleki motivasyon bakımından kendilerine pedagojik olarak katkı sağlaması planlanıyor." dedi.

GEMİYİ GEZEN ÖĞRENCİLER VE VATANDAŞLAR DUYGULARINI ANLATTI



Gemiyi ziyaret eden Şehit Halil İbrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Mahmut Furkan Yıldız, TCG Anadolu'nun dünya standardının çok üstünde olduğunu dile getirdi.

Türkiye savunma sanayisinin geldiği noktanın şu an için çok önemli olduğunu anlatan Yıldız, "Gemide farklı SİHA'larımız da var. Çok gururlandırıcı bir şey. Dünyanın böyle savaş dönemine girdiği zamanda savunma sanayisine böyle yatırım yapmak bizi mutlu ediyor. Buraya gelerek ülkenin nasıl büyüdüğünü ve nasıl güçlü bir ülke olduğunu gördüm." diye konuştu.

Ataköy Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Taha Efe Bingöl, Milli Eğitim Bakanlığının duyurusundan sonra babasına gemiyi ziyaret etmek istediğini söylediğini aktardı.

Bingöl, "Herkes bu gemiyi ziyaret etsin. Gemi çok büyük ve çok teknolojik şeyler var. Gelecekte pilot olmak istiyorum. Teknolojik aletleri görmek ileride yapacağım mesleğe de beni teşvik etti." ifadelerini kullandı.

Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Dilara Bülbül, büyük bir heyecanla gemiyi görmek için sırayı beklediklerini anlattı.

İçeride çok güzel teknolojik aletlerle karşılaştıklarını dile getiren Bülbül, "Bunları tanımak ve görmek bizi çok memnun ve mutlu etti. Ülkemizle gurur duyuyoruz. Gerçekten güzel bir geziydi. Milli Eğitim Müdürlüğüne ve okulumuza teşekkür ederiz. Her gencin burayı gelip görmesini tavsiye ederiz." dedi.

Nalan Dirik, kızıyla birlikte gemiyi görmek için Bursa'dan geldiklerini belirterek, TCG Anadolu'yu çok merak ettiklerini söyledi.

"YÜZYILIN ESERİNİ GÖREBİLMEK İÇİN VAN'DAN GELDİK"



Eşiyle birlikte gemiyi ziyaret eden Müzeyyen Saygı, duygusal anlar yaşadığını belirterek, "Türkiye şaha kalkıyor. Yüzyılın eseri bunlar. Yüzyılın eserini görebilmek için Van'dan geldik. Bu adam başımızda olduğu sürece Türkiye daha da şahlanacak. Gururluyuz ve onurluyuz. Onunla beraberiz, onun yolunda yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Eşi Orhan Saygı ise TCG Anadolu'nun muhteşem bir gemi olduğunu, dünyayla yarışacak düzeye geldiklerini söyledi.

Gemiyi yapanlara ve emeği geçenlere teşekkür eden Saygı, "Vidaları dahil hepsi yerli üretim. Geminin muhteşemliğine bakın." ifadelerini kullandı.

Gemiyi gezerken duygusal anlar yaşayan 76 yaşındaki Faruk Yılmaz, "Ben de askerim. Bunu yapmalarına çok memnun oldum. Ölsem de gam yemem artık. Bu gemi, Türkiye'nin gururu." dedi.

Mehmet Ünal ise oğlu Salim Ünal'ın 1997 yılında meydana gelen helikopter kazasında şehit olduğunu dile getirerek, "Burayı gördükten sonra çok duygulandım. Gözyaşlarımı tutamadım." şeklinde konuştu.

Gemi, 18-23 Nisan'da 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

TCG Anadolu gemisi, 24 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek vatandaşları selamlayacak.