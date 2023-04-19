Sarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG Anadolu gemisine ziyaretçi akını
Kaynak: AA
Türk donanmasının hizmetine 10 Nisan'da giren Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, Sarayburnu Limanı'ndan Ahırkapı'ya kadar kuyruk oluşturdu.
İçinde dünyanın ilk silahlı insansız hava aracının da (SİHA) yer aldığı gemiyi görmek isteyen çok sayıda ziyaretçi sabah saatlerinden itibaren Sarayburnu'na adeta akın etti.
Liman girişinde bekleyenlerin oluşturduğu birkaç kilometrelik kuyruk Ahırkapı'ya kadar uzandı.
Geminin askeri görevlileri tarafından içeri alınan her yaştan vatandaşlar, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Kimi ziyaretçiler çocuklarıyla beraber gemiyi gezerek, farklı bir gün geçirdi.
23 Nisan'a kadar 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek TCG Anadolu gemisinin 24 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek vatandaşları selamlaması bekleniyor.
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