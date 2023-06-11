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11 Haziran 2023 Pazar 21:13:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 21:13:00

Sarallar suç örgütünün lideri gözaltında

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Sarallar suç örgütü elebaşı Alaattin İlyas Saral, İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı

İstanbul'da, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Alaattin İlyas Saral, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütü üyelerine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Alaattin İlyas Saral, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Saral'ın hakkında yakalama kararı bulunduğu ve firari halde olduğu, yurt dışından Türkiye'ye girdiği sırada yakalandığı öğrenildi.

Saral'ın, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.

Etiketler : çete Alaattin İlyas saral sarallar
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