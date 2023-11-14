"Sarallar" suç örgütü çökertildi
Kaynak: AA
"Kafes" operasyonları kapsamında, liderliğini Özgür Saral isimli şahsın yaptığı ve “Sarallar” grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi
"Kafes" operasyonları kapsamında, liderliğini Özgür Saral isimli şahsın yaptığı ve "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi
İstanbul Düzenlenen "KAFES" OPERASYONLARI Kapsamında, Liderliğini Özgür Saral İsimli Şahsın Yaptığı ve "Sarallar" Grubu Olarak Bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 14, 2023
Operasyonlarda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 2⃣4⃣ şüpheli şahıs Yakalandı❗️
Organize Suç... pic.twitter.com/jgD2zgqPF3
- "Sarallar" suç örgütü çökertildi
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