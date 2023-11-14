"Sarallar" suç örgütü çökertildi

"Kafes" operasyonları kapsamında, liderliğini Özgür Saral isimli şahsın yaptığı ve "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi

İstanbul Düzenlenen "KAFES" OPERASYONLARI Kapsamında, Liderliğini Özgür Saral İsimli Şahsın Yaptığı ve "Sarallar" Grubu Olarak Bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️



Operasyonlarda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 2⃣4⃣ şüpheli şahıs Yakalandı❗️



Organize Suç... pic.twitter.com/jgD2zgqPF3 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 14, 2023