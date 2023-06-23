Sapkınlığa geçit yok! Avukatlar, baronun LGBT propagandasına tepki gösterdi

Ellerinde Türk bayraklarıyla İstanbul Barosu önünde bir araya gelen avukatlar, "LGBT elini insanlıktan çek" sloganları atarak "LGBT propagandasına alet olan baro yönetimi istemiyoruz" yazılı pankart açtı.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Avukat Zeynep Küçük, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi'nin yarın sözde "Onur Haftası" bahanesiyle bir LGBT paneli düzenleyeceğini anlattı.

Bütün insanlığı hedef alan, insanı kendine yabancılaştıran bu küresel baskıya alet olmaması için baroyu uyardıklarını anlatan Küçük, "Öncelikle bildirmek isteriz ki maalesef Sayın Baro Başkanımız bu konudaki uyarılarımızı iletmek ve panelin iptalini istemek üzere talep ettiğimiz randevuyu bizlere vermemiştir. İstanbul Barosu Başkanı, kapılarını vatansever avukatlara kapatmış, LGBT savunucusu olduğunu göstermiştir." diye konuştu.

Küçük, LGBT'nin ve haklarının savunuculuğunun emperyalist bir dayatma olduğunu belirterek, "Bizler kadın ve erkeğiz. Çocuklarımıza anne ve babayız. Özgürlükler ve haklar maskesiyle cinsiyetsizliği savunmanıza müsaade etmiyoruz. Toplum ve hukuk nezdinde dayatılan LGBT ideolojisini kabul etmiyoruz. Bu küresel taarruza hukukun temini ve hakların korunması için kurulan bir meslek örgütü tarafından arka çıkılması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Küçük, İstanbul Barosu'nun asıl olarak, bu dayatmalara maruz kalan gençleri, çocukları, aile yapısını, Türkiye'nin bağımsızlığı, milletin geleneksel yapısı ve cumhuriyetin halkçı kültürünü koruyan tarafta olması gerektiğini söyledi.

Baronun söz konusu etkinliği iptal etmesini istediklerini belirten Küçük ve beraberindekiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.