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14 Kasım 2020 Cumartesi 16:42:00 - Güncelleme:14 Kasım 2020 Cumartesi 16:42:00

Sapkın FETÖ'cülerden kendini 'Mesih' ilan eden terörist elebaşı Gülen'e sahte doğum günü kutlaması

Kaynak: DHA

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27 Nisan 1941 doğumlu olmasına rağmen 11 Kasım'ı doğum günü olarak kabul eden FETÖ elebaşı Gülen, kendisini 'mesih' ilan etti. Aralarında basketbolcu Kanter'in de olduğu FETÖ'cüler, 11 Kasım'da Gülen'e mesaj yağdırdı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 27 Nisan 1941 doğumlu. Ancak Atatürk'ün ölüm tarihinden bir gün sonrasını, yani 11 Kasım'ı doğum günü olarak kabul ediyor. Kendisini de 'mesih' ilan eden Gülen'e bu tarihte firari FETÖ'cüler tarafından tebrik mesajı yağıyor.

Bu yıl yine 11 Kasım'da firari FETÖ'cüler, Fetullah Gülen'in sahte doğum günü için sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları paylaştı. Aralarında basketbolcu Enes Kanter'in de olduğu FETÖ'cüler, Gülen'in fotoğraflarını da ekleyerek bağlılık mesajı verdi.

Bazı FETÖ'cülerin kutlama mesajlarına "11 Kasım 1938" yazması da dikkat çekti.

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