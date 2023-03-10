Sapanca Gölü'nde su seviyesi aralıklı yağışlarla arttı
Kaynak: AA
Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi, son günlerde aralıklarla etkili olan yağışların ardından 31,11 metre ölçüldü.
Sapanca Gölü'nde ocak ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, yeteri kadar kar ve yağmur yağmaması nedeniyle su seviyesi 30,99 metreye kadar gerilemişti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinden (SASKİ) alınan bilgiye göre, son zamanlarda aralıklarla etkili olan yağışların ardından göldeki su seviyesi 31,11 metreye yükseldi.
Kentin ve Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan gölde, maksimum 32,20 metre su seviyesine ulaşılabiliyor.
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