  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
12 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türkiye ile birbirimizi tamamlıyoruz"
Yahudi yerleşimcilerden 3 hafta sonra Mescid-i Aksa'ya baskın
Hastalar incelendi: Yeni bir koronavirüs türü bulundu
Sansür getirdiler... Hindistan'dan flaş talimat
Polonya medyasından dikkat çeken manşet
Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması
Sokağına taraftar bayrağı!
Murat destekli şarkı
Maskesiz yürüyüş
Binicilik eğitimine tam gaz devam
İki milyon sonrası yeni single
Tuğba da o linke bastı
Pandemide 148 şarkı
Müge'den ‘bereket' hediyesi
Gönlünü İzmirli Funda'ya kaptırdı
PÖH, dualarla Suriye'ye uğurlandı
"Musa, İsa ve Muhammed'e tabi olanlar İsrail'e karşı koydu"
4. yargı paketinde beş kritik düzenleme
CHP önceki hibeleri yok saydı
Bakan Koca'dan bir müjde daha
Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor
Her gün şekerli içecek tüketen kadınlar dikkat! Bağırsak kanseri riskiniz fazla
Diyabet ve obezite Kovid-19 riskini artırıyor
Sıcakta maskeler daha sık değiştirilmeli
23 Mayıs 2021 Pazar 14:04:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2021 Pazar 14:04:00

Sansür getirdiler... Hindistan'dan flaş koronavirüs talimatı: Kaldırın...

ABONE OL

Hindistan, sosyal medya şirketlerinden "Hindistan varyantı" ifadesini kullanmamalarını istedi.

Hindistan hükümeti, sosyal medya şirketlerine yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Hindistan varyantına" atıfta bulunan içerikleri kaldırmaları talimatını verdi.

AA'nın BBC'nin aktardığı habere göre, Hindistan İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) varyantı B.1.617 olarak kaydettiğini ve Hindistan'a atıfta bulunmanın yanlış olduğunu belirtti.

Sosyal medya şirketlerine verilen talimat, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığından alınan bir hükümet emriyle aktarıldı.

Platformlardan, Kovid-19'un B.1.617 varyantını Hint ya da Hindistan varyantı olarak adlandıran, atıfta bulunan veya ima eden tüm içeriklerin derhal kaldırılması istendi.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 26 milyon 289 bini aşkın vakayla Hindistan ve 15 milyon 970 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 446 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 295 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

Etiketler : hindistan koronavirüs mutasyon
Londra'da şarkı hazırlığı

Londra'da şarkı hazırlığı
Romantik sezon başlıyor!

Romantik sezon başlıyor!
Yakında ‘Evleneceğim'

Yakında ‘Evleneceğim'
Hemşireler için stand-up

Hemşireler için stand-up
Dövüşmeyi değil, savunmayı öğreniyor

Dövüşmeyi değil, savunmayı öğreniyor
Aramız kötü değil

Aramız kötü değil
Seksenler imajı

Seksenler imajı
SET ÖNCESİ BİNİCİLİK DERSİ

SET ÖNCESİ BİNİCİLİK DERSİ
Hande ile çok mutluyuz

Hande ile çok mutluyuz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER