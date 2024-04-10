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10 Nisan 2024 Çarşamba 10:57:00 - Güncelleme:10 Nisan 2024 Çarşamba 10:57:00

Şanlıurfa'daki yangın kontrol altında!

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri, 17 itfaiye aracı ve su tankerleriyle müdahale etti.

Fabrikanın duvarı iş makinelerinin yardımıyla yıkılarak yangına müdahale hızlandırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, kentin bir çok noktasından görüldü.

ŞUTSO BAŞKANI MEHMET YETİM'İN AÇIKLAMASI

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı Mehmet Yetim, olay yerine gelerek, yangına ilişkin işletme sahibinden bilgi aldı.

Yangından duyduğu üzüntüyü ifade eden Yetim, AA muhabirine, yangında can kaybının olmadığını söyledi.

Bunun da kendileri için teselli kaynağı olduğunu anlatan Yetim, şöyle devam etti:

"Tabii çok üzücü bir durumla karşılaştık. Yangının böyle bayram tatilinde oluşması da büyük zararlara sebebiyet vermiştir. Ancak bizim OSB Bölge Müdürlüğü ilk müdahaleyi yaptıktan sonra büyükşehir belediyesi tarafından itfaiye personeli gelmiştir. Zayiatımız çok büyük. Hepimize çok geçmiş olsun. Bizi sevindiren; cana bir şey gelmeyişi, işçilerimize bir şeyin olmamasıdır. Oda ve sanayicimizle esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yangın, şu anda kontrol altında, söndürülmeye çalışılıyor. İçerideki pamuk ve iplik nedeniyle fabrikanın tamamı yanmış durumda. Yangın kontrol altındadır, inşallah söndürülecektir. Tabi pamuk ve iplik nedeniyle biraz uzun sürecektir."

Fabrika sahibi Abit Aslan da "Çok şükür can kaybı yok. Zaten bayram dolayısıyla işçilere izin verilmişti." dedi.

Etiketler : şanlıurfa fabrika yangın
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