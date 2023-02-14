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14 Şubat 2023 Salı 17:35:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 17:35:00

Şanlıurfa'da yıkılan binalarla ilgili 4 tutuklama

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'da depremde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si müteahhit 4 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si müteahhit 4 kişi tutuklandı.

Zanlılardan 5'inin gözaltı süresi uzatıldı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kapsamlı soruşturmaya ilişkin delil toplama ve detaylı incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Etiketler : şanlıurfa deprem bina müteahhit

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