VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yürekli annelerin nöbeti sürüyor! Tek istekleri evlatlarına kavuşmak
Yerel seçim çalışmaları sürüyor: Başkan Erdoğan'dan 50 ile ziyaret
Doğal gaz patlaması olan binada 14 daire hasar gördü
Şanlıurfa'da 145 öğrencide gıda zehirlenmesi şüphesi
Merkez Bankası rezervleri rekor tazeledi
Burkina Faso'da 4 Fransız vatandaşının casusluk suçlamasıyla tutuklandığı ortaya çıktı
21 Aralık 2023 Perşembe 16:19:00 - Güncelleme:21 Aralık 2023 Perşembe 16:19:00

Şanlıurfa'da 145 öğrencide gıda zehirlenmesi şüphesi

ABONE OL

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, okulda yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 145 öğrenci, tedavi altına alındı.

İlçeye 55 kilometre uzaktaki Çıkrık Mahallesi'ndeki Şehit Hamit İris Ortaokulu ile Şehit Orhan İrkarlı İlkokulu'nda öğle yemeği yiyen öğrencilerden bazıları, bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu.

Bunun üzerine ilk belirlemelere göre 145 öğrenci, ambulans, öğrenci servisleri ve veliler tarafından Siverek ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığını ve yemeklerden numuneler alındığını aktararak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da konuyla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.

Etiketler : Şanlıurfa Zehirlenen öğrenciler Son dakika haber
'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü

'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü
Sahnede 'Hadise' çıktı

Sahnede 'Hadise' çıktı
Milyonluk anlaşma

Milyonluk anlaşma
Kaza sonrası ilk paylaşım

Kaza sonrası ilk paylaşım
Cem Karaca sorumluluğu

Cem Karaca sorumluluğu
"Aileme bakışımı değiştiren bir film"

"Aileme bakışımı değiştiren bir film"
Kendi yazdı, kendi söyledi

Kendi yazdı, kendi söyledi
Songül'ün de sahneleri engellenmiş

Songül'ün de sahneleri engellenmiş
Enerjik Atiye

Enerjik Atiye

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX