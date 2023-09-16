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16 Eylül 2023 Cumartesi 19:11:00 - Güncelleme:16 Eylül 2023 Cumartesi 19:11:00

Şanlıurfa'da uyuşturucuya geçit yok: 160 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 160 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 160 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bağlarbaşı Mahallesi'nde Y.B. isimli kadına ait evin bahçesinde kenevir bitkisi olduğu tespit edildi.

Bahçede yapılan aramada, 160 kök Hint keneviri bulundu.

Y.B. gözaltına alındı.

Etiketler : Şanlıurfa uyuşturucu operasyon
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