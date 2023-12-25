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25 Aralık 2023 Pazartesi 07:15:00 - Güncelleme:25 Aralık 2023 Pazartesi 07:15:00

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Kentte düzenlenen operasyonda aralarında kesinleşmiş hapis cezası da olan 23 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde narkotik suçlara ilişkin aranan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak"tan aranan 15 şüpheli, "uyuşturucu madde imal etmek"ten aranan 3 şüpheli, haklarında 13 yıl 4 ay ila 2 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Etiketler : şanlıurfa narkotik uyuşturucu operasyon
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