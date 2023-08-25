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25 Ağustos 2023 Cuma 21:18:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2023 Cuma 21:18:00

Şanlıurfa'da trafik kazası: 9 araç birbirine girdi

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Merkez Eyyübiye ilçesinde, Akçakale-TOKİ Çevre Yolu'nda 9 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı.

Etiketler : şanlıurfa trafik kazası Eyyübiye
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