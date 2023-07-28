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28 Temmuz 2023 Cuma 16:17:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 16:17:00

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: IHA

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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekiplerce belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 PKK /KCK zanlısı yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Etiketler : Şanlıurfa terör örgütü PKK/KCK operasyonu gözaltı Şanlıurfa haberleri güncel haberler
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