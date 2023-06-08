Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Polis ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların polisteki işlemleri devam ediyor.
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