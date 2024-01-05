Şanlıurfa'da terör operasyonu! 2 gözaltı
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı aramada, 2 tabanca ile çok sayıda uyuşturucu hap ve bir miktar altın ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen PKK/YPG'li teröristin eylem için kente geldiği bilgisine ulaştı.
Teröristin, Mimar Sinan Mahallesi'nde saklandığı adrese Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda terör örgütü üyesi ile saklandığı evin sahibi gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada, 2 tabanca ile çok sayıda uyuşturucu hap ve bir miktar altın ele geçirildi.
Zanlılar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü
- İstanbul Valiliği pazar günü için uyardı: Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyor
- Bayraktar'dan "Vergi vermek suç mu?" çıkışı: "Sistematik bir iftira kampanyası"
- Galata'daki tarihi yürüyüş için çarpıcı mesaj: "Bir meydan okumaydı"
- Şanlıurfa'da terör operasyonu! 2 gözaltı
- Türkiye ve Orta Doğu ziyareti öncesi önemli mesaj: Hamas'tan Blinken'a savaşı durdurma çağrısı
- İngiliz devi ile anlaşma sağlandı: Havacılığın sınırlarını zorlayacağız