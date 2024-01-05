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Şanlıurfa'da terör operasyonu! 2 gözaltı
05 Ocak 2024 Cuma 21:57:00 - Güncelleme:05 Ocak 2024 Cuma 21:57:00

Şanlıurfa'da terör operasyonu! 2 gözaltı

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı aramada, 2 tabanca ile çok sayıda uyuşturucu hap ve bir miktar altın ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen PKK/YPG'li teröristin eylem için kente geldiği bilgisine ulaştı.

Teröristin, Mimar Sinan Mahallesi'nde saklandığı adrese Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda terör örgütü üyesi ile saklandığı evin sahibi gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, 2 tabanca ile çok sayıda uyuşturucu hap ve bir miktar altın ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü

Etiketler : spot haber şanlıurfa operasyon pkk gözaltı tabanca ve uyuşturucu etiketler
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