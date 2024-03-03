Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü

Kırsal Yeni Akpınar Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Kenan Oktay ile M. Oktay silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kenan Oktay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarma, silahlı kavgaya karıştığı belirlenen ve muhtar olan A.D. beraberindeki M.D. ve İ.D. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Kenan Oktay'ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.