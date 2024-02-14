14 Şubat 2024 Çarşamba 08:08:00 - Güncelleme:14 Şubat 2024 Çarşamba 08:08:00
Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitime ara verildi
Kaynak: AA
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Şanlıurfa Valiliği, bugün beklenen sağanak nedeniyle il genelinde eğitime 14 Şubat Çarşamba ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün ilimizde görülecek aşırı yağış nedeniyle ilk ve orta dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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