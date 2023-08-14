Şanlıurfa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 17 kilo uyuşturucu ele geçirdi
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 17 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde şüpheli iki aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada, 17 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan araçtaki 4 zanlı emniyete götürüldü.
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