Şanlıurfa'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.47'de merkez üssü Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hilvan'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7,66 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.2 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak bildirirken merkez üssü olarak Şanlıurfa-Gazibey'i belirledi. Kandilli'nin verilerine göre deprem yüzeye 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.