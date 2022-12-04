Şanlıurfa'da iş yerinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 6 katlı apartmanın zemin katındaki iş yerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Akçakale Kaymakamlığı, meydana gelen patlamanın kalorifer kazanından kaynaklandığını açıkladı.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Şah Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki iş yerinde patlama meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis itfaiye, AFAD, sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamada binanın zemin katındaki iş yerleri ile bazı daireler kullanılamaz hale geldi.
İlk belirlemelere göre yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
AKÇAKALE KAYMAKAMLIĞI AÇIKLADI
Akçakale Kaymakamlığı, meydana gelen patlamanın kalorifer kazanından kaynaklandığını açıkladı.