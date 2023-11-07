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Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu
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07 Kasım 2023 Salı 16:27:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 16:27:00

Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan aranan F.A. ile A.Y'nin merkez Karaköprü ilçesinde saklandığını tespit etti.

Operasyonla yakalanan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler : fetö operasyonu tutuklama şanlıurfa
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