Şanlıurfa'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Ömer Ş.'nin kullandığı otomobil ile A.A. yönetimindeki 0otomobil, Güllübağ Mahallesi'nde çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Ömer Ş. olay yerinde hayatını kaybetti, diğer araçta sıkışan sürücü A.A. ile yanındaki kişi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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