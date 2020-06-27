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27 Haziran 2020 Cumartesi 00:27:00 - Güncelleme:27 Haziran 2020 Cumartesi 00:27:00

Şanlıurfa'da 72 ev daha karantinaya alındı

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Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 72 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa Valiliğinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların koornavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

72 EV DAHA KARANTİNAYA ALINDI

Bu kapsamda ilçelerden Eyyübiye’de 11, Haliliye’de 27, Karaköprü’de 12, Birecik’te 2, Hilvan’da 6, Siverek’te 2, Viranşehir’de 9, Bozova, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde birer adres olmak üzere toplamda 72 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Öte yandan, kentteki 22 evdeki karantina ise sona erdirildi.

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