VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Teröristbaşından Yedili Masa'ya yeni talimat!
Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için yeni karar
Yarısı Bizden'e yoğun katılım! Vatandaştan rekor başvuru
Dünyadan Başkan Erdoğan'a seçim tebrikleri sürüyor
İsveç'te yeni terörle mücadele yasası yürürlüğe girdi
Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler
01 Haziran 2023 Perşembe 09:04:00 - Güncelleme:01 Haziran 2023 Perşembe 09:04:00

Şanlıurfa'da 3,7 büyüklüğünde deprem

ABONE OL

Şanlıurfa Karaköprü'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Şanlıurfa Karaköprü'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08.42'de meydana gelen depremin derinliği 12.83 kilometre olarak ölçüldü.

Etiketler : AFAD Şanlıurfa Karaköprü test3 7 büyüklüğü deprem
Her hafta 1 şarkı

Her hafta 1 şarkı
Festival buluşması

Festival buluşması
Küslük bitti

Küslük bitti
"Çocukları bırakıp tatile çıkacaklar"

"Çocukları bırakıp tatile çıkacaklar"
Sevgi seliyle karşılaştı

Sevgi seliyle karşılaştı
Tan ikiledi

Tan ikiledi
Patili dostuyla söyledi

Patili dostuyla söyledi
Çiçeği beğenilmedi

Çiçeği beğenilmedi
Keyifler yerinde

Keyifler yerinde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX