Şanlıurfa'da 3,7 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre Şanlıurfa Karaköprü'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08.42'de meydana gelen depremin derinliği 12.83 kilometre olarak ölçüldü.
01 Haziran 2023 Perşembe 09:04:00 - Güncelleme:01 Haziran 2023 Perşembe 09:04:00
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AFAD verilerine göre Şanlıurfa Karaköprü'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08.42'de meydana gelen depremin derinliği 12.83 kilometre olarak ölçüldü.