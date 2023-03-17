Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu, Şanlıurfa'da 16, Adıyaman'da 2 olmak üzere sel felaketinde 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'da arıtılmış suyun yarın sabah saat 05.00 itibarıyla sisteme verilmeye başlanacağını bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu "Şanlıurfa'da şebekeye ilk gelen su, biz söyleyene kadar sadece kullanma suyu olarak değerlendirilsin. Biz, içme suyu takviyelerini yapacağız." dedi.
Bakan Soylu, Şanlıurfa'da 16, Adıyaman'da 2 olmak üzere sel felaketinde 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
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