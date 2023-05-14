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Şanlıurfa Valiliğinden ''toplu oy kullanıldığı'' iddiasına ilişkin açıklama
14 Mayıs 2023 Pazar 20:09:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 20:09:00

Şanlıurfa Valiliğinden ''toplu oy kullanıldığı'' iddiasına ilişkin açıklama

Kaynak: AA

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Şanlıurfa Valiliği, sosyal medyada yer alan Harran ilçesinde toplu oy kullanıldığı ve sandık görevlilerinin darbedildiği iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Harran ilçesi Minare köyünde toplu oy kullanıldığı ve sandık kurulu üyelerinin darbedildiği iddialarına istinaden açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine Minare köyündeki 1113 sayılı seçim sandığına İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve siyasi parti temsilcileri ile gidilerek yapılan tahkikatta, toplu oy kullanılmadığı ve sandık görevlilerinin darbedilmediği ekteki tutanakla tespit edilmiştir. Sosyal medyadan paylaşım yapan kişiler ile ilgili adli işlemler başlatılmıştır."

Etiketler : valilik şanlıurfa sosyal medya
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