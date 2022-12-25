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25 Aralık 2022 Pazar 14:10:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 14:10:00

Şanlıurfa merkezli PKK/KCK operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa'da PKK'nın sözde şehir yapılanmasında yer alan ve Suriye'deki teröristlerle irtibat kurarak Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde eylem yapma hazırlığında olan teröristlerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon yapıldı.

Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kayseri, İzmir, Van ve Iğdır'da düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.

Etiketler : şanlıurfa terör örgütü pkk gözaltı
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