Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama
Kaynak: İHA
Şanlıurfa merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kendilerini hakim, savcı, polis veya asker olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması amacıyla dün 8 ilde yürüttüğü operasyonda gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar hakimlikçe 9'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dün yürütülen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı, operasyonun devamında ise Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 11 zanlı ise gözaltına alınmıştı.
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