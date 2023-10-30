Şanla şerefle gururla

Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te kurduğu Cumhuriyet'in 100. yaşı, İstanbul Boğazı'nda tarihin en büyük geçit töreniyle kutlandı. 100 savaş gemisi denizden, Türk Yıldızları gökyüzünden Cumhuriyet'i selamladı.

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında İstanbul Boğazı'nda nefes kesen özel bir gösteri düzenlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 100 gemi, Boğaz'dan tarihinin en büyük resmigeçidini gerçekleştirdi. Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösteri ekipleri gerçekleştirdiği uçuş ile İstanbullulara coşku dolu anlar yaşattı.

100. YILI UÇUŞU

Yaklaşık 40 dakika süren gösteriye bazı vatandaşlar Türk bayrakları ve alkışlarla eşlik ederken bazıları da bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Pilotların, jetlerle yaptıkları akrobasi hareketleri, İstanbul'un "incisi" Boğaz'da, unutulmaz görüntü oluşturdu. Pilotlar, İstanbul Boğazı semalarındaki gösterilerinde gökyüzüne "ay ve yıldız" çizdi, ardından "100" yazdı. Türk Yıldızları'nın takım lideri pilotunun "Atatürk'ün 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz' sözünü ithafen bayrağımızı dalgalandırmaya ve Cumhuriyetimizi korumaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene" sözleri alkış aldı.

ERDOĞAN SELAMLADI

Gemiler, İstanbul Boğazı'ndan güney-kuzey istikametinde yapacakları geçiş sırasında töreni Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü önünde izleyen Başkan Erdoğan'ı selamladı. Erdoğan da donanmanın geçit törenini gerçekleştiren personeli tebrik etti.

101 PARE TOP ATIŞI

Türk donanmasının en büyük geçit töreninin sevk ve idaresini TCG Anadolu'dan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu gerçekleştirdi. "100'üncü yılda 100 gemi" adı verilen resmigeçide, TCG Nusret'nin yanı sıra 11 fırkateyn, 11 denizaltı, 4 korvet, 4 karakol gemisi, 17 hücum bot, 8 mayın avlama gemisi, 5 akaryakıt gemisi, 6 amfibi çıkarma gemisi, 10 tank çıkarma gemisi, 18 yardımcı sınıf gemi ile 4 atak botu katıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 ve F-4'lerin bulunduğu 14 uçak da resmigeçit sırasında gemilere eşlik etti. 1. Ordu Komutanlığı'ndan geçiş sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Törene 21'i amiral olmak üzere 7 bin 896 personel katıldı. İstanbullular törene yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti.

SOLOTÜRK'TEN ÖZEL UÇUŞ

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü dolayısıyla İstanbul ve Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK pilotları, Anıtkabir semalarında çeşitli manevralarla gösteri uçuşu yaptı. Yaklaşık yarım saat süren uçuş boyunca pilotların akrobasi hareketleri başkentliler tarafından farklı noktalarda ilgiyle izlendi.

GÜÇLÜ TÜRKİYE VURGUSU

'Türkiye Yüzyılı' hedefiyle Cumhuriyet'in ikinci asrını dünyada Türk milleti asrı yapmak için canla başla çalıştıklarının altını çizen Erdoğan, şu mesajı verdi: "Büyüyen ekonomimiz, güçlenen demokrasimiz, ilkeli ve vizyoner dış politikamızla ülkemizle birlikte tüm dünyada 'kimsesizlerin kimsesi' olmayı sürdürüyoruz. Harici ve dâhili bedhahlara aldırmadan büyük ve güçlü Türkiye ülküsünü yüceltmekte kararlıyız. Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan terör örgütlerine, hâlâ bir asır önceki hesapların peşinde koşan müstevlilere, ülkemizin başarılarından rahatsız olan kifayetsiz muhterislere, hâsılı, millet ve memleket düşmanlarına rağmen diğer hedeflerimiz gibi, inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da hayata geçireceğiz.

OKULLAR BUGÜN TATİL

Başkan Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; "Cumhuriyet Bayramımızı 100. yıla yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi (bugün) okul öncesi, ilk-orta ve liselerimizin 1 gün tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim" dedi.

İLHAM KAYNAĞIMIZ CUMHURİYETİMİZ

Başkan Erdoğan: "Cumhuriyet ilham kaynağımız, Cumhuriyet bir kesinti değil filiz vermedir. 21 yılda ülkemizi devler ligine çıkardık. Türkiye Cumhuriyeti'nin 'mesut, muvaffak ve muzaffer olmasının' önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir."

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü tüm yurtta törenlerle kutlandı. 100. yıla yaraşır kutlamaların yapıldığı törenlerde tüm yurt Türk bayrakları ile donatıldı. 7'den 70'e tüm kesimin katıldığı askeri geçit törenlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anıldı. Başkan Erdoğan saat 19.23'te yaptığı 100. yıl hitabında, "Bugün farklı bir gurur ve heyecanı yaşadık, yaşıyoruz. 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiğimiz Cumhuriyetimiz, bugün ilk asrını tamamlayıp adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz ikinci asrına yelken açıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanları minnetle anıyorum" dedi.

KİMSESİZLERİN KİMSESİ

Cumhuriyet'in bu topraklarda kurduğumuz son devlet olduğunu ifade eden Erdoğan şunları söyledi; "Cumhuriyet bir kopuş, bir kesinti değil, tam tersine yeni bir filiz vermedir. Cumhuriyet'in kuruluş gayesi, bizzat banisinin ifadesiyle 'kimsesizlerin kimsesi' olmaktır. Cumhuriyet bu vasfını, tam manasıyla bizim dönemimizde kazanmıştır. Nerede gözü yaşlı bir mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşan Türkiye'dir. Bugün de aynı dirayetli duruşu Gazi'nin 'kimse el süremez' dediği Filistin ve Gazze için sergiliyoruz. "

DEVLER LİGİNE ÇIKTIK

"Millete efendilik yoktur, hizmet vardır inancıyla 21 yıldır, mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz aziz milletimize hizmet ediyoruz. Efendi değil, hizmetkarız. Eğitimde, sağlıkta, adalette, ulaştırmada dev adımlar attık. Her biri milletimizin gurur abidesi olan eserleri, Cumhuriyetimizin yıldönümlerinde hizmete aldık. Ülkemizi devler ligine çıkardık.

SİVİL ANAYASAYA KAVUŞACAĞIZ

"Gazi Mustafa Kemal'in hayallerini gerçekleştirmiş bir kadro olarak önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz, demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp, Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşına yakışır sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturmaktır. "

EMPERYALİSTLER ENGELLEYEMEZ

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutladığımız bu tarihi günde bir kez daha tüm dünyaya ilan ediyoruz; Türkiye Cumhuriyeti'nin mesut, muvaffak ve muzaffer olmasının' önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir."

DEVLET ERKANI ANITKABİR'DE

Başkan Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kabine üyeleri katıldı. Erdoğan Anıtkabir özel defterine, "Tarihî reformlar yaptık. Devletle millet arasına örülen duvarları kaldırdık" diye yazdı.

KÖKLERİ DERİNDE ULU BİR ÇINAR

Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte çıktığı 100.yıl konuşmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, Türkiye Yüzyılı etiketiyle yaptığı paylaşımında, "İhtişamıyla gözleri kamaştıran, kökleri derinlerde ulu bir çınar Türkiye Cumhuriyeti" ifadelerine yer verdi.

KÜLLİYE'DE BAYRAM TEBRİĞİ

Başkan Erdoğan, Külliye'de, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti. Siyaset, yargı, asker, sanat, spor ve yabancı ülke temsilcilerini, bazı meslek grupları, gençler, engelliler ve sporcular, Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu. Davetliler, 100. yıl özel resepsiyona da katıldı.

BİRLİK RUHUNU YAŞATACAĞIZ

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutladı. Emine Erdoğan, "Bugün, vatan sevdalısı bir milletin dirilişinin de yıl dönümü. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak, Türkiye Yüzyılı hedefini yaşatacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

SİYASİLERDEN 100. YIL MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Birinci Meclis'te konuştu: "Ateşle imtihandan geçilerek gelindi bugünlere. Emperyalistler ya da yeni emperyalistler hangi oyunu oynarsa oynasın milletimizin öncülüğünde yeni bir dünya kurulacak ve dünyada hakkın egemen olduğu bir düzene geçilecek."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Türkiye Yüzyılı'nda atalarımızın emaneti olan bu güzel vatanı, değerlerimizi ve Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma azmiyle Türkiye'yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek için durmadan çalışacağız."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "100 yıl önce millet egemenliği için yola çıkan büyük Atatürk ve yol arkadaşlarının izinden giden bizlere, bugün önemli bir görev düşmektedir. Yeni yüzyılda Cumhuriyet'imizin demokrasi özlemini mutlaka yerine getirmek zorundayız."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Aziz Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti daha güçlü, daha gelişmiş, daha serpilmiş vaziyette tarihi yolculuğuna devam edecek, önümüzdeki yeni yüzyıla Türkiye'nin mührü vurulacaktır."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Dün olduğu gibi bugün ve yarın da tarihimizi özümüzde, Ata'mızı gönlümüzde, milletimizi de başımızın üzerinde taşıyacak; Cumhuriyet'imizin yılmaz bekçileri olacağız! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Bizim için Cumhuriyet'imizin 100. yılı, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı demektir, yani Türkiye'nin küresel bir aktör olarak bütün dünyaya dav mgasını vuracağı yeni bir yüzyılın başlaması demektir. "

MİT Başkanı İbrahim Kalın: "Milli İstihbarat Teşkilatı olarak Kuvayımilliye ruhunu Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında yerli ve milli imkanlarımızı geliştirerek, kendine yeterlilik ilkesi temelinde ve dünyaya söyleyecek bir sözümüzün olduğunu bilerek yaşatmaya kararlıyız. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır."