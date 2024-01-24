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24 Ocak 2024 Çarşamba 10:01:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 10:01:00

Şangay açıklarında gemi battı!

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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 'Marshall bayraklı OMEGA gemisinin MIRABELLA isimli gemi ile Şangay açıklarında çatışma sonucu battığı, can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin çatan gemi tarafından denizden alındığı öğrenilmiştir' denildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı

"AAKK Merkezimizce, Şangay MRCC ile yapılan görüşmede Marshall bayraklı OMEGA gemisinin MIRABELLA isimli gemi ile Şangay açıklarında çatışma sonucu battığı, can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin çatan gemi tarafından denizden alındığı öğrenilmiştir.

Geminin 3. Kaptanı ile görüşme sağlanmış olup sağlık durumları iyi olan denizcilerin gemiden tahliyesi için Dışişleri Bakanlığımız ve MRCC Çin ile koordine sağlanmaktadır.

Geçmiş olsun."

Etiketler : gemi şangay mürettebat
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