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"Sandıktan Çıkan Tarih: Kıbrıs'ta Çanakkale Esirleri" belgeseli KKTC'de tanıtıldı
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29 Mart 2024 Cuma 14:34:00 - Güncelleme:29 Mart 2024 Cuma 14:34:00

"Sandıktan Çıkan Tarih: Kıbrıs'ta Çanakkale Esirleri" belgeseli KKTC'de tanıtıldı

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) katkılarıyla hazırlanan "Sandıktan Çıkan Tarih: Kıbrıs'ta Çanakkale Esirleri" adlı belgeselin tanıtım programı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) desteleriyle hazırlanan "Sandıktan Çıkan Tarih: Kıbrıs'ta Çanakkale Esirleri" adlı belgeselin tanıtım programı Yakın Doğu Üniversitesi'nin (YDÜ) Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu'nda yapıldı.

Etkinliğe KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile davetliler katıldı.

Programda konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Çanakkale Savaşlarının Türk milletinin tarihinde önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekti.

İngiltere'nin Çanakkale Savaşları sırasında Osmanlı Devleti tarafından kendisine kiralanan Kıbrıs'ı ilhak ettiğini de hatırlatan Tatar, "Kıbrıs Türkleri canları pahasına, savaş sonrası Kıbrıs'a esir olarak getirilen Türk askerlerinin bir kısmını kurtararak teknelerle Türkiye'ye gönderdi" dedi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre de hem KKTC'nin hem de Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının milli devleti olduğunun altını çizdi. Töre konuşmasının devamında ise, "Özümüz de bir, sözümüz de bir, geçmişimiz de bir, geleceğimiz de bir olacaktır. Biriz, beraberiz ve hep birlikte Türk milletiyiz." diye konuştu.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu da Türk milletinin şanlı tarihinde çeşitli dönüm noktaları bulunduğunu belirterek "Çanakkale Zaferi dönüm noktalarından biridir." dedi.

Programda konuşmalarını gerçekleştiren YTB Başkanı Abdullah Eren Kıbrıs'ın kendileri için özel bir önem ifade ettiğini dile getirerek Kıbrıs Türklerini her daim önemsediklerini dile getirdi.

Eren, tanıtımı yapılan "Sandıktan Çıkan Tarih: Kıbrıs'ta Çanakkale Esirleri" belgeseliyle Türk'ün bir ve beraberliğini bir kez daha gösterdiklerini vurguladı. Eren eserin gelecek nesillere aktarılacak önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Belgeselin Yönetmeni Ünal Üstündağ da belgesel yapmanın kolay bir şey olmadığını anlatarak şunları kaydetti: "Eserde emeği geçen, bana inanıp ve güvenen YTB, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğüne teşekkür ederim" dedi.

Belgeselde, I. Dünya Savaşı döneminde 1916 yılında Gazimağusa'da kurulan ve Çanakkale'de esir alınan askerlerin tutulduğu, 1920'ye kadar binlerce Türk esirin getirilmeye devam ettiği, son derece ağır koşullara sahip Türk esir kampını ve Mehmetçiğe yardım etmeye çalışan Kıbrıslı Türkler konu ediliyor.

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