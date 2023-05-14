Sandıklarda usulsüzlükler başladı... HDP'liler farklı sandıklarda oy kullanmak istedi

Diyarbakır'da usulsüzlük yapan HDP'liye HÜDA Par'lı müşahit müdahale etti.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için Türkiye bugün sandığa gitti.

Sabah erken saatlerde gelenler oy verme işlemi öncesi okul önlerinde uzun kuyruklar oluştururken sandık başlarından usulsüzlükler de gelmeye başladı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre: Diyarbakır'da bulunan Yenişehir Turgut Özal İlkokulu'nda, HDP'li sandık görevlileri farklı sandıklarda oy kullanmak istediğini fark eden HÜDA PAR müşahitleri olaya müdahale etti ve HDP'lilere tutanak tutturdu.