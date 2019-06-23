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23 Haziran 2019 17:00 | Pazar

Sandıklar saat kaçta kapanıyor? Sandıklar ne zaman açılacak, son dakika oy oranları!

Sandıklar saat kaçta kapanıyor? Sandıklar ne zaman açılacak? sorularının yanıtları tüm İstanbullu seçmenler tarafından merak ediliyor. Son dakika oy oranları anbean araştırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor. Milyonlarca seçmen gözlerini şimdiden seçim sonuçlarına çevirdiler. Yenilenen 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oy verme işlemleri saat 08.00'den itibaren başladı. Tüm İstanbullular tekrar edilen seçim için sandık başına gitti. Bugün gerçekleştirilen seçimde İstanbullular 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçecekler. 23 Haziran seçiminde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor. 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi hakkında son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

Milyonlarca İstanbullu bugün yeniden sandık başına gitti. Sandık başına gidip oylarını kullanan seçmenler Sandıklar saat kaçta kapanıyor? Sandıklar ne zaman açılacak? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. Son dakika oy oranları, açılan sandık sayıları hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. Bugün İstanbullular tekrar edilen seçim için yeniden sandık başındaki yerlerini aldılar. Bu seçim ile birlikte  İstanbullular 5  yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçecekler. 23 Haziran seçiminde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor. Peki, bu yarışta kim önde? Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu oy oranları nasıl? 23 Haziran oy oranları hakkında son dakika gelişmelerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 

SANDIKLAR SAAT KAÇTA KAPANIYOR? 
Heyecanla sonuçları beklenen 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi saat 17.00’da son bulacak. Bu saatten sonra sandıklar kapanacak ve oylar sayılmaya başlanacak. 

SON DAKİKA OY ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

23 HAZİRAN 2019 OY ORANLARI

OY KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Seçmenlerin oy verme anında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması şart. 

1- ÜZERİNİZDE T.C. KİMLİK NUMARASI OLAN KİMLİK BELGENİZİ UNUTMAYIN

Seçmenlerin oy verme günü yanına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek.

2- CEP TELEFONUYLA KABİNE GİRMEYİN

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

3- OY PUSULALARINA MÜHÜR DIŞINDA İŞARET KOYMAYIN

Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması, birleşik oy pusulalarının düzgün bir şekilde katlanıp zarfa koyulması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

4- PUSULALARI TEK ZARFA KOYUN

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

5- OY KULLANDIKTAN SONRA İMZA ATMAYI UNUTMAYIN

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak. 

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