Sandık kurulu başkanlarına seçimde kullanılacak malzeme torbaları dağıtıldı

Yüksek Seçim Kurulunun, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde uygulanacak seçim takvimine göre yurt içi görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanmasının ardından il ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde İlçe Seçim Kurullarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi gerçekleşti.

Edirne Adliyesi Konferans Salonu'ndaki eğitimlerin tamamlanması sonrası adliye kütüphanesinde sandık kurulu başkanlarına, içinde birleşik oy pusulası, oy zarfları, mühür, imza cetveli, ıstampa, mühür, mühür mumu ve sicim, tutanak defteri, tutanak kağıtları, tükenmez kalem, bağlama kartonu, sandık seçmen listesi, bulunan torbalar verildi.

Aksaray

Aksaray Adalet Sarayı'ndaki İl Seçim Kuruluna gelen sandık başkanlarına, oy pusulaları ve mühürlerin bulunduğu malzemeler imza karşılığında teslim edildi.

Sandık kurulu başkanları, malzemeleri ulaştırmak için görevli oldukları bölgelere doğru yola çıktı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Karaman Mahallesi'ndeki Merkez İlçe Seçim Kurulu'na gelen sandık başkanları da seçimdeki oylama sürecinde kullanılacak malzemeleri teslim alarak görevli bulundukları bölgeye götürüyor.