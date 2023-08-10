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10 Ağustos 2023 Perşembe 07:31:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 07:31:00

Sancar'ın izinden gidiyor

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Mardin'de çobanlık yaparken Aziz Sancar'ın ‘Bizi birbirimizden ayıran zeka değil emektir' sözünden etkilenip çok çalışan Yılmaz Acar üniversiteyi kazandı. Birincilikle okulunu bitiren Yılmaz, şimdi de Chicago Üniversitesi'nde master yapacak.

HAYVAN OTLATIRKEN SINAVA HAZIRLANDI

Mardin'in Ömerli ilçesinde doğan ve korucu bir babanın 13 çocuğundan en küçüğü olan Yılmaz Acar, köyde çobanlık yaptığı sırada üniversite sınavlarına hazırlandı. Acar, dereceyle tam burslu kazandığı İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde ve çift ana dal programı kapsamında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü 6 yılda birincilikle tamamladı. Ardından, Chicago Üniversitesi "Siyaset Bilimi" alanında yüksek lisansa kabul edildi.

O CÜMLELER HAYATA BAKIŞINI DEĞİŞTİRDİ

Doğduğu memleketten 10 bin kilometre uzakta eğitimini sürdürerek hayallerinin peşinden koşmaya devam edecek olan Yılmaz Acar, üniversiteye hazırlandığı dönemde Nobel ödülü alan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın yaptığı bir konuşmadan çok etkilendiğini anlattı. Acar, "Sancar; 'Çoğu insan zekaya inanır, ben inanmıyorum, bizi birbirimizden ayıran emektir, ben çalışmaya inanıyorum' diyordu. Hayatım boyunca ben o sözü düstur edindim" dedi.

Etiketler : Dr. Aziz Sancar Mardin Siyaset Bilimi Chicago Üniversitesi
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