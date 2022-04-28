VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Noterler en yoğun mesaiyi araç satışına harcadı
TEKNOFEST Karadeniz'e Muhteşem İlgi Teknoloji Yarışmalarında 500.000'den Fazla Yarışmacı En...
Sancaktepe'de hücre evinde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi
3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
BM: İngiltere'de 'mülteci karşıtı yasa tasarısı'nın kabulü uluslararası sistemi zayıflatabilir
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı: Rusya tebligatlarımıza yanıt vermiyor
Tunceli'de Eren Abluka-7 Operasyonu başlatıldı
Mersin'de bombalı eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 6 terörist yakalandı
DSÖ: Belçika'daki çikolata ürünlerine bağlı dünyada 151 salmonella vakası var
Kamu kurumlarının yurt dışından sağladığı kredilerde Hazine garantisi oranı artırıldı
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekatı bölgelerinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
Merkez Bankası 2022 sonu enflasyon tahminini güncelledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek
e-Devlet'in yeni hizmeti duyuruldu! Bütün fiyatlar tek ekranda
Emekli maaşları değişiyor!
Terör yuvaları darmadağın!
Türkiye'den kritik SAMP-T açıklaması
'Kaset Kumpas' davası sonrası çarpıcı çıkış
Rusya'yı o listeye alıyorlar
Bir ülke daha Bayraktar TB2'yi tercih etti
Bayramda hava nasıl olacak?
Mal varlıklarına tedbir koydurdu
Müzik işbirliği
Oyunculuk beni korkutuyor
28 Nisan 2022 Perşembe 12:14:00 - Güncelleme:28 Nisan 2022 Perşembe 12:15:00

Sancaktepe'de hücre evinde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sancaktepe'de DKP/BÖG hücre evinde patlamaya hazır 5 kilogram patlayıcı, bomba düzenekleri ile mühimmat ele geçirildiğini, buna ilişkin 3 kişinin yakalandığını bildirdi.

İstanbul Sancaktepe'de terör örgütü DKP/BÖG'ün hücre evine düzenlenen operasyonda bomba hazırlığındaki 3 kişi suçüstü yakalandı, yaklaşık 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP/BÖG) terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik emniyet ve istihbarat güçlerinin devam eden çalışmalarında, örgütün eylem hazırlığında olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine dün saat 21.45 sıralarında Sancaktepe ilçesindeki hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, H.T, C.P. ve O.A. bomba hazırlarken suçüstü yakalandı. Aramalarda, yaklaşık 5 kilogram patlayıcı ve bomba düzenekleri ele geçirildi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sancaktepe'de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM birimleri, patlamaya hazır 5 kilogram patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi. Allah, İstanbul Emniyeti TEM, istihbarat birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Süleyman Soylu DKP-BÖG hücre Sancaktepe
Ezel'de oynamak istemedim

Ezel'de oynamak istemedim
Türk örf adetlerine alıştı

Türk örf adetlerine alıştı
Yanlış bir şey yazmayın!

Yanlış bir şey yazmayın!
Can dostu ana kucağında

Can dostu ana kucağında
Takipten çıkması onun tercihi

Takipten çıkması onun tercihi
Gençlik dizisinde

Gençlik dizisinde
Can dostu ana kucağında

Can dostu ana kucağında
8 bin kişilik koro

8 bin kişilik koro
Balkan çıkarması

Balkan çıkarması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER