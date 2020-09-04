Akıl almaz görüntüler! İstanbul'da silahlı meşaleli korona halayı

İstanbul Sancaktepe'de toplanan bir grup, sokakta son ses müzikle halay çekti.

Görüntüler Sancaktepe, Yenidoğan Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında kaydedildi.

Düğün eğlencesi için sokakta toplanan bir grup son ses çalan müzikle halay çekti. Corona virüs salgını için yapılan tüm çağrılara rağmen gruptakiler ne sosyal mesafe tanıdı ne de maske taktı.

HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Tüm bunlar yetmezmiş gibi gruptakilerden biri havaya ateş açtı. Meşalelerin de yakıldığı sokaktaki halay polislerin gelmesiyle son buldu.

35 BİN LİRA CEZA

Polis ekipleri corona virüs tedbirlerine uymayan 11 kişiye kişi başı 3180 liradan toplam 34.980 TL idari para cezası kesti.