Akıl almaz görüntüler! İstanbul'da silahlı meşaleli korona halayı
Kaynak: DHA
Sancaktepe'de salgınla ilgili tüm uyarılara rağmen kalabalık bir grup silah ve meşaleler eşliğinde halay çekti. Grup arasında tespit edilen 11 kişiye toplam 35 bin lira ceza kesildi.
İstanbul Sancaktepe'de toplanan bir grup, sokakta son ses müzikle halay çekti.
Görüntüler Sancaktepe, Yenidoğan Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında kaydedildi.
Düğün eğlencesi için sokakta toplanan bir grup son ses çalan müzikle halay çekti. Corona virüs salgını için yapılan tüm çağrılara rağmen gruptakiler ne sosyal mesafe tanıdı ne de maske taktı.
HAVAYA ATEŞ AÇILDI
Tüm bunlar yetmezmiş gibi gruptakilerden biri havaya ateş açtı. Meşalelerin de yakıldığı sokaktaki halay polislerin gelmesiyle son buldu.
35 BİN LİRA CEZA
Polis ekipleri corona virüs tedbirlerine uymayan 11 kişiye kişi başı 3180 liradan toplam 34.980 TL idari para cezası kesti.
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