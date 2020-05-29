Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Ömürlerini insan sağlığına adayan ve salgında yaşamını yitiren Hocalarımızın isimlerini ebediyete kazıdık. Biz kadirşinas bir milletiz. Bu yüzden buraya Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismini verdik.

Dünyada sağlık sisteminin çöktüğü dönemde, Türkiye yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir. Bu hastanemizi 2 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Başka bir özelliği daha var. Pist hemen burada. Diğer hastanemizde o şekilde. Uluslarası herhangi bir hasta buraya gelmek istediğinde, bu piste inecek ve yürüme mesafesinde hastaneden yararlanabilecek. Sağlık turizmini hedefliyoruz ve bunu başaracağız.

Geçtiğimiz yıl 750 bine yaklaşan yabancı hasta sayısının katlanarak artmasını bekliyoruz. Şuan itibariyle 190'ı aşkın ülkeden talepler geldi. Biz 90'ı aşkın ülkeye sağlık ürünlerini gönderdik. Burada nazlanmadık. Madem burada sıkıntı var bizde elimizden geleni yapacağız dedi.

Muhalefetin bizi topa tuttuğu şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu bu süreçte daha iyi gördük.

PANDEMİ DÜNYAYA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ

Açılışta konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19 pandemisi dünyaya çok şey öğretti. Bu zamana kadar sağlığa yapılan yatırımın ne kadar önemli olduğunu her zamankinden daha fazla gösterdi. Son 18 yılda bu alandaki gelişmelerin neticesini hep birlikte gördük. Bu hastaneler sadece deprem afet salgın durumlarında kapısını açıp sonrasında kapısını kapatan kurumlar olarak tasarlanmadı. Sonrasında da kullanılacak şekilde tasarlandı" dedi.

TEHLİKE HENÜZ GEÇMEDİ

Bakan Koca, "Sağlık turizminde kamunun önemli köşe taşları olacak. Büyüyen sağlık turizmine katkı sağlayacak bu hastaneler depremden etkilenmeyen yatay bir mimariye sahip, 45 günde tamamlandı. Toplam alan 125 bin metrekare, 1008 yataklı. Bütün hasta yatakları gerektiğinde yoğun bakım yatağına dönüştürülebiliyor. 100'e yakın diyaliz ünitesi bulunuyor. Dünyayı etkisine alan koronavirüsle mücadelede ülkemiz örnek bir model sağladı. Bir süre daha tedbirlerimize devam etmek zorundayız. Ön safta yer alan sağlık çalışanları en fazla bu riski taşımaktadır. Sağlık çalışanlarından yitirdiklerimiz oldu, değerli hocalarımız da yitirdiklerimiz aradındaydı. Okmeydanı Şehir Hastanemiz2 Cemil Taşçıoğlu'nun adını verdik, şimdi açılan acil tip hastanelerimize Prof. Dr. Feriha Öz ve Prof. Dr. Murat Dilmener'in adını veriyoruz" diye konuştu.

Bakan Koca, "Krizin fırsata dönüştürülmesinde bu vizyonun ortaya konmasında öncülük eden tüm katkı verenlere saygılarımı arz ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreni için Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nden hastaneye helikopterle geldi. Erdoğan'ın ve beraberindekilerin maske taktığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterden indikten sonra golf aracıyla hastanede incelemelerden bulunmak üzere hareket etti.

Erdoğan'ın incelemelerinin ardından açılış törenine geçilecek.

"75 BİN METREKARE KAPALI ALAN"

Toplam 125 bin metrekare alana ve 75 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Hastane muhtemel bir depremde zarar görmeyecek ve deprem sonrasında yaralıların tedavisinde etkin rol oynayabilecek.

"16 AMELİYATHANE İLE HİZMET VERECEK"

Hastane, 432'si yoğun bakım olmak üzere toplam 1008 yatak kapasitesine sahip olacak. Gerektiğinde her oda yoğun bakıma dönüştürülebilecek. Hastane, 16 ameliyathane ve son teknoloji ürünü tıbbi donanım ile hizmet verecek.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hastaneye verilmişti.