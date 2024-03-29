Sancaktepe Mitingi: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Sancaktepe'de düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye, tüm kurumlarıyla Filistin halkının yanındadır. Tayyip Erdoğan'ın her türlü bedeli göze alarak verdiği mücadelenin şahidi, Gazzeli kardeşlerimizin bizatihi kendileridir.

BM Güvenlik Konseyi'nin acil ateşkes kararından sonra İsrail üzerindeki baskının artırılması için yoğun çaba harcıyoruz.

Dün sekizinci yardım gemisini 3 bin ton tutarında 125 bin gıda kolisiyle Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'a sevk ettik.

Bir tarafta eserleriyle, icraatlarıyla, projeleriyle konuşanlar var. Diğer tarafta 5 yıl boyunca taş üstüne taş koymayanlar var.