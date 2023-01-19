Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 6-11 Ocak tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/3 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.