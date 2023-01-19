Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
Kaynak: AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 6-11 Ocak tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/3 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: İzmir'e son 20 yılda 112,9 milyar liralık yatırım kazandırıldı
- "İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclisin onayından geçemeyecektir"
- Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa Ankara'dan sert tepkiler geldi
- Başkan Erdoğan: Kuraklık var, çare bizim de yaptığımız gibi baraj
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin veren İsveç'i kınadı
- Bakan Çavuşoğlu: Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar