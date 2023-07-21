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21 Temmuz 2023 Cuma 10:20:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 10:20:00

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı üniversite tercihi yapacak gençler için "rehber" hazırladı

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "'Türkiye Yüzyılı' hedefine inanan ve 'Milli Teknoloji Hamlesi' ideallerine sahip çıkan gençler olarak, geleceğiniz adına en doğru kararı vereceğinizden şüphem yok." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yazılı açıklamasında, aydınlık yarınların umudunun gençler olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin kimi zaman yorulduğunu ama asla pes etmediğini ve yoğun bir süreci tamamladığını kaydeden Kacır, "Hayalinizdeki geleceğe giden bu yolda, kritik dönemeçlerden biri olan üniversite tercih dönemi geldi. Kaygılarınızı, tereddütlerinizi, içinde bulunduğunuz süreçteki kararsızlıklarınızı anlıyorum. 'En doğru tercihi nasıl yapabilirim?' sorusuna cevap aradığınız bu günlerde size destek olmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, bu doğrultuda Bakanlık tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgileri ve tercihlerine ışık tutabilecek verileri hazırladıkları sayfada öğrencilerin kullanımına sunduklarını bildirdi.

Gençlerden, sadece tercih kılavuzlarına, taban puanlara ve sıralamalara bakarak karar vermemelerini ve tercih etmeyi düşündükleri üniversiteleri, bölümleri mutlaka bizzat ziyaret etmelerini isteyen Kacır, şunları kaydetti:

"Mezunu olmayı hayal ettiğiniz bölümde eğitim görmüş kişilerle iletişime geçmeye çalışın. Araştırma merkezlerini ve enstitüleri, teknoparkları, AR-GE ve tasarım merkezlerini görmeyi ihmal etmeyin. Burada paylaştığımız verilerin geçtiğimiz döneme ait olduğu ve yeni kurulan üniversitelerin de gelecekte benzer başarılara imza atabileceğini de mutlaka dikkate alın. 'Türkiye Yüzyılı' hedefine inanan ve 'Milli Teknoloji Hamlesi' ideallerine sahip çıkan gençler olarak, geleceğiniz adına en doğru kararı vereceğinizden şüphem yok. Sizlerden beklentimiz, dünyanın değişimine öncülük edeceğiniz işlere imza atma iddiasından ve hayallerinizden asla vazgeçmemenizdir. Kararınız ne olursa olsun, 'Milli Teknoloji Hamlemizin en önemli unsuru olan siz gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğimizden emin olmanızı isterim. Ülkemizi müreffeh ve tam bağımsız yarınlara taşıyacağınız inancıyla sizi sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun."

Kacır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise "Tercih Rehberi"ne ilişkin detaylara yer verdi.

Buna göre, öğrenciler tercih etmeyi düşündükleri üniversitelerin alan bazlı yetkinlik analizini karşılaştırabiliyor, destek verilen teknoloji tabanlı girişimler, AR-GE personeli ve merkezleri, teknoparklardaki tasarım ve AR-GE personelinin yanı sıra üniversite-sanayi işbirliğinde yetiştirilen doktora öğrencilerine kadar önemli bilgilere ulaşabiliyor.

Etiketler : sanayi ve teknoloji bakanlığı mehmet fatih kacır üniversite tercihi fehber
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