VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bosna Hersek Gazileri Türkiye Gençlik Vakfı'nda Gençlerle Buluştu
Türkiye'den dev savunma hamlesi
ABD'den olay Biden yorumu!
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -27 Mart
Ramazan 2 Nisan'da başlayacak
Borsada hizmet sektörü şirketlerinin karı 2021'de yaklaşık 5 katına çıktı
Rusya'nın Lviv kentinde füzelerle vurduğu yakıt deposundaki yangın söndürüldü
İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Türkiye'nin İstikrara Katkısı: Barışa Yönelik Çok Yönlü Di...
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şubatta 617 yatırım teşvik belgesi verdi
Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Başar: Ukrayna-Rusya savaşı otomotivde birçok komponentin bulunamamasın...
Irak Türkmen Cephesi: Kerkük'te terör örgütü PKK'nın varlığı giderek artıyor
Fetih Hareketi: Batı Şeria'da yerel seçimleri açık farkla kazandık
Projeleri okuyor
Sushiler kadınlardan
Tamamen arabesk
Dijitale yeşil ışık
Konuşmak doğru değil
Mücevher Hadise'si
Doktor eşten tehdit mesajı
Popun kralı benim
"Çöküşü kendileri de görüyorlar"
'CHP katil' diyen HDP'li danışman
Sağanak yağmur geri geliyor!
27 Mart 2022 Pazar 10:59:00 - Güncelleme:27 Mart 2022 Pazar 10:59:00

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şubatta 617 yatırım teşvik belgesi verdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen ay 617 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Bakanlığın, Şubat 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu ayda 617 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 17 milyar 736 milyon 488 bin 158 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 20 bin 320 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 4 milyar 484 milyon 278 bin 242 lira olan ve 30 bin 307 kişinin istihdamı öngörülen 697 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 450 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 18 milyar 89 milyon 267 bin 828 lira, istihdam edilenlerin sayısı 12 bin 213 oldu.

Tutarıyla öne çıkan yatırımlar

Şubatta en yüksek tutarlı teşvik belgesi, 2 milyar 99 milyon 941 bin lira ile Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ'nin yatırımı için düzenlendi. Şirket, Muğla'ya taş kömürü madenciliği için yatırım yapacak.

Erdem Soft Tekstil AŞ'nin, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 566 milyon 360 bin liralık yatırımı, yıllık 3 milyon kilogram iplik üretimini kapsıyor.

Micha Galvanizli Çelik Konstrüksiyon Sanayi ve Ticaret AŞ de İzmir'deki metal yapı malzemeleri imalatına yönelik 551 milyon 931 bin liralık yatırımı için teşvik belgesi aldı.

Etiketler : teşvik belgesi Micha Galvanizli Çelik Erdem Soft Tekstil AŞ
Çağla'yı etkilemenin formülü:BAŞARI

Çağla'yı etkilemenin formülü:BAŞARI
İrem Sak'ın en büyük pişmanlığı! Bakın şimdi ne halde

İrem Sak'ın en büyük pişmanlığı! Bakın şimdi ne halde
Yılbaşında yeni aşk

Yılbaşında yeni aşk
‘Özel Ders'e başladı

‘Özel Ders'e başladı
‘Herkesin hikayesi devam ediyor'

‘Herkesin hikayesi devam ediyor'
Küslük devam

Küslük devam
250 bin TL'lik kumaş

250 bin TL'lik kumaş
Biz hep bahardık

Biz hep bahardık
Camdaki Kız'ın Cannes heyecanı

Camdaki Kız'ın Cannes heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER